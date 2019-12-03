المصرية للاتصالات: 19 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية للشركة

أكد الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، عادل حامد، في مقابلة مع "العربية"، أن الشركة تعتبر الداعم والمشارك الرئيسي لمبادرة مصر الرقمية هذا العام، قائلاً: "نشارك فى مبادرة مصر الرقمية بكامل إمكانياتنا".

ولفت حامد إلى أن الشركة قد بدأت تقديم خدمات جديدة مثل المحفظة الإلكترونية، والاستعداد لتقديم خدمات المحتوى المرئي.

وكشف أنه تم استثمار 19 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية للشركة.

وفي سياق متصل، أكد حامد على تكامل خدمات الشركة لتكون أول وأفضل مشغل متكامل للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وليس فقط لتقديم خدمات الاتصالات التقليدية.

وأشار إلى نمو إيرادات الشركة بـ20% في الربع الثالث.