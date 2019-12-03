بلومبرغ: الكويت تعتزم استثمار مليار دولار في طرح أرامكو

أشارت مصادر لوكالة بلومبرغ إلى أن الحكومة الكويتية تعتزم استثمار مليار دولار في الطرح العام الأولي لشركة "أرامكو السعودية"، إذ يأتي قرار الكويت بعد أن أعلنت أبوظبي أنها تخطط لاستثمار 1.5 مليار دولار في اكتتاب "أرامكو" .

وكان قد أعلن كل من سامبا كابيتال والأهلي كابيتال وHSBC العربية السعودية، بصفتهم المستشارين الماليين والمنسِقين الرئيسيين لطرح أرامكو، أن طلبات شريحة المؤسسات خلال الأيام الخمسة عشر الأولى من عملية بناء سجل الأوامر تجاوزت 144 مليار ريال، ما يعني تغطية شريحة المؤسسات بمرتين وربع المرة حتى الآن.

يشار إلى أن الحكومة السعودية تستهدف جمع أكثر من 25 مليار دولار من خلال بيع 1.5% من إجمالي أسهم أرامكو.