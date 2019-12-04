مساهمو "سدافكو" يقرون شراء 2.7 مليون من أسهمها

أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو" اليوم عن انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، وباكتمال النصاب النظامي لعقد الاجتماع بحضور ما نسبته 60.12% من عدد الأسهم الممثلة في رأس المال تمت الموافقة على شراء الشركة لعدد يصل إلى 2.749 مليون سهم من أسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة، على أن يكون تمويل عملية الشراء من موارد الشركة الذاتية، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها 12 شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية.

كما تمت الموافقة على الاحتفاظ بالأسهم المشتراة حتى 5 سنوات وبعد انقضاء هذه المدة تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.