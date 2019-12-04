مسؤول أميركي رفيع يشن هجوما جديدا على "هواوي"

رفض وزير التجارة الأميركي ويلبور روس تحديد أي موعد نهائي للتوصل لاتفاق تجارة مع الصين وشن هجوما جديدا على عملاق الاتصالات هواوي، مما يزيد من انحسار الآمال في وضع نهاية لحرب تجارية مستمرة منذ 17 شهرا أبطأت النمو العالمي.

وقال روس في مقابلة مع رويترز يوم الثلاثاء إن التوصل إلى اتفاق تجارة مع الصين يكون في صالح الولايات المتحدة أهم من التعجل وإبرام اتفاق بحلول نهاية العام الحالي أو حتى العام المقبل.

وأضاف أن أكبر اقتصادين في العالم ما زالا بحاجة للعمل على تفاصيل تتعلق بشراء الصين منتجات زراعية وبعض المسائل الهيكلية وآلية إنفاذ من أجل توقيع اتفاق تجارة مؤقت كان الرئيس دونالد ترمب يأمل في إتمامه الشهر الماضي.

وقال ترمب في تصريحات من أوروبا أمس الثلاثاء إن اتفاق التجارة المؤقت مع الصين قد ينتظر إلى ما بعد انتخابات الرئاسة الأميركية في نوفمبر تشرين الثاني 2020، مما دفع الأسواق المالية للهبوط.

وفي مقابلة أوسع خلال زيارة إلى نيويورك، قال روس "النقطة التي كان يحاول توضيحها هي أننا بحاجة لاتفاق ملائم، وسواء جاء في ديسمبر (كانون الأول) الجاري أو في ديسمبر (كانون الأول) المقبل أو أي موعد آخر فإن ذلك أقل أهمية بكثير من التوصل لاتفاق ملائم".

وهاجم الوزير الأميركي هواوي قائلا إن الشركة الصينية التي وضعتها الحكومة الأميركية على قائمة سوداء في مايو أيار تشجع مورديها على انتهاك القانون الأميركي من خلال إبلاغهم بأن ينقلوا عملياتهم إلى خارج البلاد لتفادي العقوبات الأميركية.

وفي سياق متصل، استبعد رئيس قسم الأبحاث في AswagalMal.com عبد العظيم الأموي، حدوث حلحلة في ملفة الأزمة التجارية أو حدوث اتفاق قبل الانتخابات الأميركية.

وأشار إلى أنه حتى في حال حدث اتفاق جزئي فلن يرضي الأسواق.

وأوضح أن عام 2020 سيكون ملبدا بالغيوم بسبب الخلاف الأميركي الصيني.