هذه تفاصيل مشروع إنتاج السيارات الكهربائية في مصر

أعلنت الحكومة المصرية، أن وزارة قطاع الأعمال العام اتفقت مع شركة دونج فينج الصينية لصناعة السيارات، على توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين في يناير من العام المقبل، بشأن التعاون المشترك لإنتاج سيارات ركوب كهربائية على خطوط شركة النصر للسيارات.

وذكرت وزارة قطاع الأعمال، أنه سيعقب توقيع مذكرة التفاهم إعداد دراسة جدوى من قبل الشركة القابضة للصناعات المعدنية في ضوء المعلومات والبيانات التي تعهد الجانب الصيني بتوفيرها بشأن القيام بإنتاج سيارة ركوب صينية على خطوط شركة النصر للسيارات، وما يتطلب ذلك من ضخ للاستثمارات للإحلال والتجديد بما يتناسب مع التكنولوجيا المستخدمة في شركة دونج فينج.

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات موسعة عقدها وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، مع وفد شركة دونج فينج الصينية لصناعة السيارات، لاستكمال المفاوضات الجارية بشأن التعاون المشترك لإنتاج سيارات ركوب كهربائية على خطوط شركة النصر للسيارات.

واستعرض الوزير المصري نتائج زيارة الوفد الصيني برئاسة نائب المدير العام لشركة دونج فينج، والتي شملت عدة اجتماعات مع ممثلي الوزارة والشركة القابضة للصناعات المعدنية وزيارات ميدانية لشركتي النصر والهندسية للسيارات.

وقال توفيق إن المشروع يمثل إعادة إحياء لشركة النصر للسيارات والمتوقفة منذ عام 2009 بموجب قرار التصفية، والتي تعد إحدى الشركات العريقة في محفظة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

وأوضح أنه من المستهدف أن تصل الطاقة الانتاجية للشركة خلال سنوات إلى نحو 25 ألف سيارة كهربائية.

في سياق متصل، عقد وزير قطاع الأعمال اجتماعاً مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في الحكومة المصرية، الدكتور محمد شاكر، بحضور وفد الشركة الصينية، للتباحث حول سبل توفير البنية التحتية اللازمة للسيارات الكهربائية من خلال محطات الشحن، وذلك في إطار الحرص على تذليل أي معوقات وتقديم كافة التسهيلات لتنفيذ المشروع لما له من مردود اقتصادي وبيئي واجتماعي.