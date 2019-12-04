"ساسكو" توقع اتفاق تسهيلات بـ190 مليون ريال للاكتتاب في أرامكو

أعلنت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) اليوم عن توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية (متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية) مع بنك ساب، حيث بلغت قيمة التمويل متوسط الأجل 190 مليون ريال. وتمتد مدة التمويل إلى 5 سنوات من تاريخ السحب. بضمان سند لأمر بقيمة 100% من إجمالي التسهيلات، بالإضافة إلى رهن محفظة الأسهم الخاصة باكتتاب أرامكو.

ويكمن الهدف من وراء هذه الاتفاقية إلى تنويع استثمارات الشركة وذلك بالاكتتاب في شركة أرامكو.

وسيتم تحديد مبلغ التمويل بناءً على الأسهم التي سيتم تخصيصها للشركة بعد الاكتتاب.

يذكر أنه لا توجد أطراف ذات علاقة في الاتفاقية.