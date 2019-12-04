"سبكيم" توقع اتفاق شراكة استراتيجية مع "ليندي" الألمانية

أعلنت شركة سبكيم توقع بنود اتفاق شراكة استراتيجية مع شركة ليندى بي إل سي في وقت سابق، أمس الثلاثاء.

وقالت "سبكيم العالمية" إن الشراكة تهدف لتطوير وإدارة وتشغيل مشاريع استثمارية كبيرة الحجم في مجال إنتاج وإمداد الغازات الصناعية في المملكة العربية السعودية.

وسينصب التركيز الأساسي للشراكة على ربط معامل إنتاج الهيدروجين القائمة حاليا والمملوكة من قبل الطرفين بشبكة من خطوط الإمداد لمنطقة الجبيل الصناعية، وكذلك تطوير منشآت جديدة لإنتاج وتوريد أول أكسيد الكربون والهيدروجين والغاز المصنّع وغيرها بغرض توفيرها لمختلف مناطق الإنتاج الصناعي في المملكة، وستعمل الشراكة من خلال خبرات سبكيم وليندي لتقديم الحلول المثالية لمعامل تكرير النفط الخام والكيماويات.

وتسري بنود الاتفاق من تاريخ التوقيع وحتى نهاية شهر مارس 2020.

وذكرت سبكيم أنه سيتم تحديد الأثر المالي فور الانتهاء من مرحلة التفاوض بين الطرفين وقبل توقيع الاتفاقات النهائية.