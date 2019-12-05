المحكمة ترفض طلب "أعيان" الكويتية إعادة هيكلة جديدة لديونها

خرجت شركة أعيان للإجارة، وهي إحدى أكبر شركات الاستثمار الكويتية، من مظلة قانون الاستقرار المالي الذي يوفر الإطار القانوني لعمليات إعادة هيكلة ديون شركات الاستثمار، ما يفتح المجال أمام الدائنين لمقاضاة الشركة.

ورفضت المحكمة المختصة، الطلب المقدم من أعيان لإجراء تسوية جديدة لمديونية الشركة البالغة 137 مليون دينار، أي ما يعادل 450 مليون دولار، وذلك بعد أن تعثرت الشركة في سداد دفعة بقيمة 10 ملايين دينار في مارس الماضي.

وكانت "أعيان" قد توصلت إلى أول إعادة هيكلة لديونها في العام 2012، بقيمة 160 مليون دينار، ثم قدمت التماسا وحصلت على حكم بتمديد الاستحقاقات في العام 2017.