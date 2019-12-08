ماذا تضمن التحقيق بوجود شبهة تزوير لشركة زميلة لـ"سبيماكو"؟

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "سبيماكو الدوائية" عن تسلمها تقرير الفحص الذي أعدّه الاستشاري المكلف بالتحقيق في وجود شبهة التزوير لإحدى شركاتها الزميلة المستثمر بها داخل المملكة.

وذلك إلحاقاً لإعلان الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية في 10 فبراير 2019 عن بدء أعمال التحقيق في إحدى الشركات الزميلة المستثمر بها داخل المملكة، وإطلاع مجلس الإدارة حينها على التقرير المقدم من الشركة الزميلة عن القيام بإجراء التحقيق المالي والقانوني لوجود شبهة التزوير.

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول"، أن مجلس إدارتها عقد اجتماعاً طارئاً يوم الخميس الماضي 5 ديسمبر 2019 للوقوف على نتائج الفحص والذي تبين فيه أن التقرير مبدئي وأن نطاق الفحص يتطلب إجراءات إضافية لتتمكن الشركة من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان الحفاظ على حقوق المساهمين.

حيث قرر مجلس إدارتها الطلب بشكل عاجل من الشركة الزميلة تقديم تقرير مفصل ومتكامل عن التحقيقات في أسرع وقت ممكن.

وأشارت إلى أنه بناء على نتائج التحقيق المبدئي لم يتم التوصل إلى استنتاج بالحاجة إلى تسجيل مخصصات إضافية عن المخصصات المسجلة مسبقاً في القوائم المالية الموحدة لها كما في 30 سبتمبر 2019، مبينة عدم وجود أثر للتأخير على نتائجها المالية.