مجموعة "طلعت مصطفى" تدخل سوق السندات والصكوك

أعلنت شركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، أنها تعمل في الوقت الحالي على إنهاء الإجراءات اللازمة نحو طرح صكوك تمويل بقيمة ملياري جنيه خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت مجموعة "طلعت مصطفى" في بيان لبورصة مصر، أن ذلك يأتي في إطار سعي الشركة لتنويع مصادر التمويل من خلال الدخول في سوق السندات والصكوك لتمويل أصول تمتلكها الشركة ذات طبيعة العائد المتكرر.

وتشير نتائج أعمال المجموعة إلى أنها حققت أرباحاً بلغت 1.37 مليار جنيه خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 1.24 مليار جنيه بالفترة المقارنة من 2018، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 5.1 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 4.74 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.