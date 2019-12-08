"أسمنت القصيم" تقر توزيع 90 مليون ريال لمساهميها

أوصى مجلس إدارة شركة أسمنت القصيم في قرار صدر اليوم الأحد بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثالث من عام 2019.

وقالت الشركة في بيان لها على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول" إن قيمة التوزيعات النقدية ستبلغ ريال واحد لكل سهم، بقيمة إجمالية 90 مليون ريال على مالكي 90 مليون سهم في رأسمال الشركة.

وبلغت نسبة التوزيع 10% من القيمة الاسمية للسهم.

وستكون الأحقية في توزيع الأرباح النقدية، للمساهمين المالكين للأسهم في يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وسيكون التوزيع عن طريق التحويل المباشر للحسابات البنكية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين.