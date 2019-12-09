أورانج مصر للعربية: سنتحول للربحية بعد 8 سنوات خسائر

صرح ياسر شاكر، الرئيس التنفيذى لشركة أورانج مصر، أن الشركة ضخت أربعة مليارات جنيه في البنية التحتية للشركة في العام الحالي.

وقال شاكر في لقاء لـ"العربية" على هامش مؤتمر cairo ICT المنعقد في القاهرة، إن الشركة ستتحول للربحية هذا العام بعد 8 سنوات خسائر مدعوماً بالخدمات الجديدة التي ساهمت بتحسين أداء الشركة.

وأضاف شاكر "إن التحويلات عن طريق أورانج كاش بلغت 40 مليار يورو".

وكانت أن أورانج مصر حققت ايرادات بقيمة 3.8 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام الحالي، بما يعادل 211 مليون يورو، مقارنة بـ 195 مليون يورو خلال نفس الفترة من 2018، وذلك بحسب نتائج أعمال أورنج العالمية.

وتكبدت الشركة خسائر على مدى السنوات القليلة الماضية، وصلت إلى 665.76 مليون جنيه فى الأشهر التسعة الأولى من 2018، ولم تعلن الشركة أى نتائج منذ شطب أسهمها من البورصة أواخر العام الماضى.