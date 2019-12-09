رويترز: "البحري" تخطط لاستئجار 12 ناقلة غاز مسال

قالت مصادر لرويترز بأن شركة "البحري" التابعة لأرامكو تخطط لاستئجار ما يصل إلى 12 ناقلة للغاز الطبيعي المسال، اعتباراً من 2025، لتدخل مجال نقل الغاز المسال للمرة الأولى.

وقالت المصادر إن الخطة تأتي في إطار سعي أرامكو للتوسع في إنتاج وتجارة الغاز المسال.

وبحسب موقعها الإلكتروني، للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري 6 قطاعات رئيسية، هي: النفط والكيماويات والخدمات اللوجستية والبضائع السائبة وإدارة السفن والبيانات، وتملك 90 ناقلة وسفينة، بما في ذلك 43 ناقلة نفط عملاقة، و36 ناقلة كيماويات ومنتجات بترولية.

وكان الرئيس التنفيذي لأرامكو ووزير الطاقة "أمين الناصر" قد صرح أن الشركة تخطط لأن تكون لاعباً أساسياً عالمياً في قطاع الغاز. كما أنها تخطط للاستحواذ على أصول للغاز في الولايات المتحدة وروسيا وغيرها.



وكانت أرامكو قد وقعت اتفاقاً لشراء الغاز المسال من مرفأ تصدير لم يدخل الخدمة بعد في تكساس لمدة 20 عاماً.

واتفقت على شراء 25% في المرحلة الأولى من المشروع.

وقالت مصادر بالقطاع إن من المتوقع أن تعين أرامكو للتجارة، الذراع التجارية لأرامكو، متعاملاً في الغاز الطبيعي المسال للانضمام إلى فريقها في سنغافورة في يناير/ كانون الثاني.