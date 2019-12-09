"المتقدمة" توصي بتوزيع 140.7 مليون ريال أرباحاً فصلية

أوصى مجلس إدارة الشركة المتقدمة للبتروكيماويات في اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 ديسمبر 2019م بمراجعة الأداء المالي والتشغيلي للشركة والتوصية للجمعية العامة بالموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من العام 2019م، بإجمالي المبلغ الموزع 140.7 مليون ريال، على أن تكون حصة السهم من التوزيع 0.65 ريال، وبنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 6.5%.

وقالت الشركة إن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 216,473,400، كما سيعلن لاحقاً عن تاريخ التوزيع.

وستكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة، والذي سيتم تحديده بعد موافقة الجهات المختصة.

وبناءً عليه فإن إجمالي الأرباح النقدية الموزعة على المساهمين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م هو مبلغ 556.9 مليون ريال بواقع 2.70 ريال للسهم الواحد، تمثل 27% من القيمة الأسمية للأسهم.