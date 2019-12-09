"المراعي" تعين ماجد نوفل رئيساً تنفيذياً للشركة

أعلن مجلس إدارة شركة "المراعي" عن تعيين ماجد مازن نوفل رئيساً تنفيذياً لشركة المراعي، اعتباراً من 1 يناير 2020م.

وأوضحت الشركة في بيان لها على تداول أنه تماشياً مع خطة الشركة، فإن جورجيس شوردريت ستنتهي مهامه في 31 ديسمبر 2019م ، وسيواصل العمل كمستشار لمجلس الإدارة.

يشار إلى أن ماجد مازن نوفل كان قد التحق بشركة (إرنست ويونغ) بمدينة الرياض عام 1992م حيث عمل في خدمات التدقيق والتأكيد لمدة تسع سنوات، ثم التحق بشركة المخابز الغربية (لوزين) في جدة في منصب المدير المالي لمدة سبع سنوات، وقد تم تعيينه رئيساً تنفيذياً لشركة المخابز الغربية بعد استحواذ شركة المراعي عليها، واستمر في هذا المنصب لمدة أربع سنوات تقريباً.

وفي عام 2010م تم تعيينه في منصب رئيس المشتريات المركزية لشركة المراعي، واستمر في هذا المنصب لمدة سبع سنوات. في سبتمبر 2017م. تم تعيينه في منصب مدير عام الأعمال الجديدة، واستمر في هذا المنصب حتى تم تعيينه في منصب المدير المالي للشركة في أبريل 2019م. وفي يوليو 2019م تم تعيين ماجد في منصب نائب الرئيس التنفيذي.

إلى ذلك، أوصى مجلس إدارة شركة المراعي في اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 ديسمبر 2019 للجمعية العامة لمساهمي الشركة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2019، وباجمالي المبلغ الموزع 850 مليون ريال.

وقد بلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 1,000 مليون سهم قائم حيث بلغت حصة السهم من التوزيع 0.85 ريال نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 8.50%.

وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول من يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، وسيتم تحديد تاريخ التوزيع لاحقاً بعد موافقة الجمعية العامة للشركة على هذه التوصية.