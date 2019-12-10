شبح "737 ماكس" يلاحق بوينغ.. نصف طائراتها لم تسلم!

سلمت بوينغ أقل من نصف عدد الطائرات في الأحد عشر شهرا الأولى من 2019 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق، حسب ما قال صانع الطائرات اليوم الثلاثاء، مع استمرار متاعبه الناجمة عن وقف تشغيل طائرته الأفضل مبيعا 737 ماكس.



وبلغ إجمالي التسليمات 345 طائرة في الأحد عشر شهرا حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، مقارنة مع 704 قبل عام وبما يقل أيضا عن نصف العدد الذي سلمته منافستها الأوروبية إيرباص في الفترة ذاتها، بحسب ما ورد في "رويترز".

ومن المعتاد أن يدفع المشترون معظم ثمن الطائرات الجديدة عند تسلمها، مما يبرز أهمية التسليمات كمؤشر على أداء أكبر صانعي طائرات في العالم.

موضوع يهمك قال تيم كلارك رئيس طيران الإمارات إن تأجيلات في تسليم الطائرة بونيغ 777إكس تعطل نمو الشركة وقد تؤثر على خطط أسطول طيران... طيران الإمارات: تأجيل تسليم طائرات بوينغ قد يؤثر على الأسطول سياحة وسفر



وشهدت الشركة طفرة في الطلبيات بالتزامن مع معرض دبي للطيران الشهر الماضي، ليصل إجمالي عدد الطلبيات بعد خصم الإلغاءات أو تغييرات الطراز هذا العام إلى 56 في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني من 45 قبل شهر.

وكانت شركة بوينغ قد توقعت أن تستأنف طائراتها 737 ماكس الخدمة التجارية في الولايات المتحدة في يناير المقبل، بينما تعمل على معالجة أسئلة من الهيئات التنظيمية بشأن مراجعات لبرنامج الكمبيوتر في الطائرات.

وأضافت بوينغ أنه من المحتمل أن تبدأ تسليمات ماكس إلى الزبائن من شركات الطيران في ديسمبر، لافتة إلى أنها تعمل نحو الإقرار النهائي لمتطلبات التدريب المحدثة "وهو ما يجب أن يحدث قبل أن تعود ماكس إلى الخدمة التجارية، والتي نتوقع الآن أن تبدأ في يناير".

من جهتهما، قالت شركتا الطيران أميركان ايرلاينز وساوث وست ايرلاينز إنهما قررتا تأجيل استئناف رحلات ماكس حتى أوائل مارس 2020.