مساهمون في "الخضري" يطلبون عزل مجلس الإدارة

أعلنت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري تلقيها خطاباً من بعض المساهمين، بطلب عقد اجتماع جمعية عامة عادية "للتصويت على عزل أعضاء مجلس الإدارة الحالي".

وأوضحت الشركة في بيان لها على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، إن الخطاب يمثل رغبة "بعض مساهميها والذين يملكون أسهماً تمثل نسبة 5.007% تقريباً من رأس مال الشركة".

وأكدت الشركة في بيانها أنها ستقوم "باتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الأنظمة واللوائح ذات الصلة والإعلان عن أية تطورات في هذا الصدد في حينه".

وكانت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري أعلنت منتصف الشهر الماضي تطورات سير إجراء إعادة التنظيم المالي كأحد إجراءات نظام الإفلاس.

وذكرت الشركة أن أمين إعادة التنظيم المالي صالح بن عبدالله النعيم "الأمين" قام بإعلان حكم افتتاح الإجراء على البوابة الإلكترونية للجنة الإفلاس، وقام بدعوة دائني الشركة لتقديم مطالباتهم.

وقالت إن عدداً من دائني الشركة ممن نشأ دينهم قبل صدور حكم افتتاح الإجراء قاموا بتقديم مطالباتهم للأمين خلال المدة النظامية المعلنة من قبل الأمين على البوابة الإلكترونية للجنة الإفلاس.

وقام الأمين بإعداد قائمة بمطالبات الدائنين، وقام بتقديمها إلى المحكمة متضمنة توصيته بشأن كل مطالبة مقدمة إليه سواء بالقبول أو الرفض أو بالعرض على خبير.

وزودت الشركة الأمين بقائمة تفصيلية بعقود الشركة السارية وبياناتها مرافقاً لها نسخ من تلك العقود وتقرير يتضمن ما ترغب الشركة في استمراره منها أو إنهائه ومسوغات ذلك، والقيام بفحص قائمة عقود الشركة، وقد أصدر قراره بإنهاء بعض العقود والتي يعد إنهاؤها لازماً لحماية مصالح أغلبية الدائنين ولتنفيذ المقترح بعد الانتهاء من إعداده والتصديق عليه.

وتعكف المحكمة حالياً على دراسة قائمة مطالبات الدائنين، وذلك تمهيداً للنظر في اعتمادها ومن ثم تحديد الإطار الزمني الذي يتعين فيه على الشركة تقديم مقترح إعادة التنظيم المالي الذي سيطرح للتصويت عليه من قبل دائني الشركة ومساهميها.

ويستهدف إجراء إعادة التنظيم المالي – كأحد الإجراءات المنصوص عليها بنظام الإفلاس- تيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه تحت إشراف أمين إعادة التنظيم المالي.