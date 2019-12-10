نائب رئيس مبادلة: 100 مليار دولار استثمارنا في أميركا

قال نائب الرئيس التنفيذي لمبادلة للاستثمار وليد المهيري، اليوم الثلاثاء، إن الشركة الاستثمارية التابعة لحكومة أبوظبي تستثمر 100 مليار دولار في الولايات المتحدة، وهو ما يزيد عن 40% من محفظتها البالغة قيمتها 240 مليار دولار تقريبا.

وأفاد المهيري، في مؤتمر سولت بأبوظبي: "ما يشي به ذلك هو أن معادلة المخاطرة والعائد من وجهة نظرنا ناجعة في الولايات المتحدة"، مضيفا أن أغلب الاستثمارات مباشرة مع استثمار نسبة صغيرة بشكل غير مباشر من خلال صناديق.



وأوضح أن الجزء المتبقي من المحفظة مقسم بشكل شبه متساوي بين 3 مناطق، وهي الإمارات وأوروبا وآسيا.

مليارا دولار في الصين

وقال المهيري إن مبادلة استثمرت بالصين ملياري دولار في 15 أو 16 قطاعا من صندوقها الإمارات - الصين الذي يبلغ حجمه 10 مليارات دولار، وقد تزيد الاستثمارات في البر الرئيسي الصيني.

وجاء في تصريحاته "الصين هي أكبر شريك تجاري للإمارات.. إنها علاقة اقتصادية هامة بالنسبة لنا".



وقال المهيري إن مبادلة تريد المشاركة "بشكل أو طريقة أو صيغة" ما في نمو الصين، والتي قد تصبح أكبر اقتصاد في العالم، مضيفاً أن التكنولوجيا هي محط تركيز من مبادلة.



يذكر أن مبادلة تستثمر 15 مليار دولار في صندوق رؤية1 التابع لسوفت بنك، وأعلنت في الآونة الأخيرة عن خطط لاستثمار 250 مليون دولار من خلال صندوقين في شركات تكنولوجية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.