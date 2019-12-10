20 خاصية لمساعد "غوغل الصوتي" بالعربية.. تعرف عليها

أعلنت شركة Google خلال أكبر فعالياتها بالمنطقة عن عدد من المبادرات الجديدة التي تدعم التزامها بتطوير منتجات أكثر فائدة وملاءمة لاحتياجات المستخدمين في العالم العربي. وتتمثل هذه المبادرات في توفير ميزات جديدة إلى محرك بحث Google، وإطلاق خدمة "مساعد Google" باللغة العربية في 15 دولة، وإضافة ميزة أمان جديدة على خرائط Google، وإطلاق منحة بقيمة مليون دولار أمريكي لدعم برامج المهارات الرقمية في عام 2020.

وأعلنت الشركة في مؤتمرها، اليوم، أن المساعد الصوتي سيصل الإمارات، اليمن، فلسطين، عمان، الكويت، البحرين، قطر، العراق، ليبيا، الجزائر، تونس، الأردن، لبنان، موريتانيا، والمغرب. وذلك بعد أن توفر المساعد لأول مرة في المنطقة هذا العام في السعودية ومصر.

وسيمكن للمساعد المعتمد على الذكاء الاصطناعي القيام بالعديد بـ20 مهمة، من ضمنها إجراء المكالمات وإرسال الرسائل النصيّة وتشغيل الموسيقى وضبط التنبيهات، إضافة إلى خدمة نظام الملاحة، من خلال تعليمات بسيطة مثل "أرسل رسالة نصية"، أو "أوصلني إلى المطار"، أو "قم بتشغيل وضع الطيران".

وقال لينو كاتاروزي، مدير عام شركة Google في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يستخدم الأفراد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منتجات Google بشكل يومي للحصول على مساعدة أو الاطّلاع على معلومات جديدة أو إنجاز بعض المهام. وقد عملنا خلال السنوات الأخيرة على تحسين آلية عمل منتجاتنا بما يخدم المتّحدثين باللغة العربية، سواءً على محرّك البحث أو الخرائط أو المساعد أو YouTube. ويأتي ذلك في إطار حرصنا الدائم على أن تكون منتجاتنا أكثر إفادة للمستخدمين في العالم العربي وعلى أن يساهم برنامج المهارات الرقمية الخاص بنا في توفير المزيد من الفرص للجميع".

وتشمل المبادرات:

● تجربة بحث مرئية وأكثر دقّة باللغة العربية

تعد السينما والموسيقى والرياضة من بين أكثر المواضيع التي يبحث عنها المستخدمون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. والآن، يمكنهم الاطّلاع على أجوبة لأكثر الأسئلة الشائعة في مربّع واحد بسيط، ما يسهّل الحصول على المعلومات بشكل أسرع.

ميزة "الإجابة عبر الفيديو" (Cameos) الجديدة الخاصة بالمشاهير على محرّك بحث Google – يميل الأفراد إلى البحث عن المشاهير بكثرة، ومن هذا المنطلق جاء إطلاق ميزة "الإجابة عبر الفيديو" التي تتيح للمشاهير بنشر مقاطع فيديو للإجابة عن أسئلة جمهور على الصفحة الرئيسية لمحرّك البحث.

● مساعد افتراضي عربي في 15 دولة – إنّ "مساعد Google" الافتراضي الذي تم تصميمه لمساعدة الأفراد في إتمام مهام مثل إجراء مكالمة هاتفية أو الاستماع للموسيقى أو التنقل خلال الازدحام المروري، سيكون متوفرًا باللغة العربية وقادرًا على فهم اللهجات المحلية في 15 دولة هي: الإمارات العربية المتحدة، واليمن، وسلطنة عُمان، والكويت، والبحرين، وقطر، والعراق، والمغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا، ولبنان، والأردن، وفلسطين، وموريتانيا. تمّ إطلاق "مساعد Google" في العام 2019 في كلّ من مصر والسعوديّة.

● تحديثات جديدة لخرائط Google

o ميزة أمان جديدة على "خرائط Google" – تهدف هذه الميزة إلى تحذير المستخدمين عند الخروج عن المسار المقترح بأكثر من 500 متر، وتتيح لهم أيضاً خيار مشاركة مسارهم مباشرة مع الأصدقاء والعائلة.

o ميزة التنقل بالدراجة - تساعد الميزة صاحبي الدرّاجات النّارية في مصر على التنقل خلال الازدحام المروري.

● منحة بقيمة مليون دولار لتعزيز المهارات الرقمية – تعتزم Google.org إعادة تقديم منحة بقيمة مليون دولار أمريكي إلى "إنجاز"، المنظمة غير الحكومية المتخصصة في تدريب الشباب، وذلك في إطار دعم برامج تعزيز المهارات الرقمية باللغة العربية والوصول إلى أكثر من 100,000 شخص إضافي في العام 2020.

وقال مارفن تشاو، نائب الرئيس لشؤون التسويق العالمية للمساعد: "سواء كنتم على الطريق أو كانت يداكم مشغولتان، فإن مساعد جوجل هو التطور الطبيعي لتعزيز الفوائد التي يمكن جنيها من التكنولوجيا، حيث بوسعه مساعدتكم على إنجاز المهام في أي وقت من اليوم وتوفير وقتكم الثمين للأمور الأهم في حياتكم. وتكمن الفكرة الجوهرية في هذا المساعد الافتراضي في منحكم القدرة على طلب ما تريدونه بكلماتكم الخاصة وباستخدام صوتكم الخاص والحصول على الإجابة الصحيحة بدقة بالغة. وكما هو الحال في عمليات البحث، أصبحت المساعدة في إنجاز المهام ممكنةً أيضاً بفضل فهمنا للغة".

وفي سياق متصل، أطلقت غوغل برنامج "مهارات من Google" في العام 2018، وهو برنامج باللغة العربية لتعزيز المهارات الرقمية وقد نجح حتى تاريخه في الوصول إلى 500,000 متدرب من الشباب والسيدات والطلاب المحتاجين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من بينهم 130,000 استطاعوا العثور على وظيفة وتنمية مسارهم المهني وأنشطتهم التجارية.

وذكر طارق عبد الله، الرئيس الإقليمي للتسويق في غوغل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن عدد المشتركين في برنامج "مهارات من غوغل" وصل إلى أكثر من 500 ألف شخص ناطق باللغة العربية منذ إطلاق البرنامج في شهر أبريل الماضي، لافتاً إلى أن نسبة الشابات المشاركات وصلت إلى 50% منهم من الشابات، في حين سجل إجمالي عدد الساعات 1.75 مليون ساعة استخدام على الموقع.

وقال: "وفقاً لاستطلاع رأي مستقل أجرته شركة "إيبسوس"، فقد أشار 130 ألف من المتدرّبين في "مهارات من غوغل" أنهم وجدوا وظيفة، وتمكّنوا من تطوير حياتهم المهنية أو تنمية أعمالهم وشركاتهم، إمّا عبر توظيف المزيد من الكوادر أو عبر زيادة الربح الإجمالي".

ووفقا لدراسة حديثة أجرتها شركة الأبحاث Public First في العام 2019، حوالي 89% من الأشخاص في الإمارات والسعودية يستخدمون محرك بحث Google مرة واحدة شهرياً لتعلم مهارة جديدة، وحوالى 80% من مستخدمي الإنترنت في مصر يستخدمون محرك بحث Google لأنه يقدم معلومات يصعب العثور عليها بطرق أخرى.