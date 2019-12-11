افتتاح سهم أرامكو عند 35.2 ريالا يرفع تقييم الشركة إلى 1.88 تريليون دولار

تشير أوامر ما قبل الشراء لسهم أرامكو في السوق السعودية مع إدراجه وبدء التداول عليه إلى ارتفاع قيمة الشركة إلى 1.88 تريليون ريال، مع طلبات على السهم ترفعه بالحد الأعلى 10٪؜.

وبحسب أوامر الشراء فإن 35.2 ريال هو الحد الأعلى المسموح لسهم أرامكو بالوصول إليه خلال جلسة اليوم.

ومع ارتفاع سهم أرامكو بـ10% إلى 35.20 ريال، ترتفع معه القيمة السوقية للشركة إلى 7.40 تريليون ريال - إذ إن عدد أسهم أرامكو 200 مليار سهم.

ولأخذ فكرة أوضح عن ضخامة شركة أرامكو فتمثل القيمة السوقية لكل من سابك وبنك الراجحي مجتمعة نحو 23% من القيمة السوقية لمؤشر السوق قبل إدراج أرامكو، بينما ستشكل أرامكو 77% من القيمة السوقية بعد الإدراج ـ ليتراجع تمثيل الراجحي وسابك مجتمعتين إلى أكثر بقليل من 5%.

ومع إدراج أرامكو تحتل السوق السعودية مكانة ضمن أكبر عشر بورصات في العالم مع بورصة نيويورك وبورصة ناسداك وطوكيو وشانغهاي بقيمة سوقية دولارية تبلغ 2.2 تريليون دولار.

وليس غريبا أن تستحوذ كبرى الشركات على نسب كبيرة من القيمة السوقية للبورصة المدرجة فيها، فشركتا آبل ومايكروسوفت مثلا تمثل نحو 24% من مؤشر ناسداك 100 الذي تصل قيمته السوقية إلى 9.640 تريليون دولار.