البورصة السعودية: أرامكو تصبح أكبر شركة مدرجة في العالم

قالت سارة السحيمي رئيسة مجلس إدارة بورصة تداول السعودية اليوم الأربعاء إن أرامكو ستصبح أكبر شركة مدرجة في العالم مع بدء تداول أسهمها في بورصة المملكة اليوم.

وأضافت في مناسبة خاصة بالطرح العام الأولي للسهم في البورصة بالرياض أن تداول ستصبح أيضا إحدى أكبر البورصات في العالم بفضل إدراج أرامكو.

وبدأ اليوم الأربعاء إدراج وتداول أسهم شركة أرامكو في السوق المالية السعودية "تداول" بالرمز 2222.

وارتفاع سهم أرامكو 10% عند انطلاق تداولاته ليرتفع سعر السهم إلى 35.2 ريال وتداول 350 مليون ريال على سهم أرامكو خلال الدقائق الخمس الأولى من تداولاته.

ارتفعت القيمة السوقية لشركة أرامكو بـ 180 مليار دولار خلال الدقيقة الأولى من التداول.

ومع بدء التداول سيكون بإمكان المكتتبين بيع أسهمهم، مع إمكانية شراء الآخرين الأسهم المدرجة مباشرة من السوق.

وبحسب بيان "تداول" ستكون نسبة تذبذب السهم بحدود 10%، فقط.