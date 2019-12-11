الرميان: حجم اكتتاب أرامكو وصل إلى 96 مليار ريال

أكد ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة رئيس مجلس إدارة أرامكو أن اكتتاب أرامكو يعتبر أكبر اكتتاب في التاريخ بحجم يصل إلى 96 مليار ريال بطلبات شراء فاقت الأسهم المعروضة بما يقارب خمسة أضعاف.

وقال الرميان، على هامش إدراج شركة أرامكو في السوق السعودية "تداول" إن إدراج "أرامكو" سيعزز من حوكمة أعمالها، وسيزيد من معايير الشفافية لديها.

وأضاف الرميان، خلال حفل إدراج أرامكو، اليوم الأربعاء، إن الإدراج سيدعم الاستمرار في التميز التشغيلي والانضباط المالي لشركة أرامكو.

وتابع: " إن اختيار (تداول) منصة لإدراج أرامكو السعودية، لخير دليل على المكانة العالية للسوق المالية السعودية".

وبدأ اليوم الأربعاء إدراج وتداول أسهم شركة أرامكو في السوق المالية السعودية "تداول" بالرمز 2222.

وارتفع سهم أرامكو 10% عند انطلاق تداولاته ليرتفع سعر السهم إلى 35.2 ريالا وتداول 350 مليون ريال على سهم أرامكو خلال الدقائق الخمس الأولى من تداولاته.

ومع بدء التداول سيكون بإمكان المكتتبين بيع أسهمهم، مع إمكانية شراء الآخرين الأسهم المدرجة مباشرة من السوق.

وبحسب بيان "تداول" ستكون نسبة تذبذب السهم بحدود 10%، فقط.

وفي ضوء نسب التذبذب المعلن سيكون مسموحا للسهم بالتحرك بما لا يتجاوز 35.2 ريال، صعودًا ولا يقل عن 28.8 ريال.

كما سيتم اليوم فقط تمديد فترة جلسة مزاد الافتتاح لأرامكو لمدة 30 دقيقة إضافية. بالتالي تبدأ فترة جلسة مزاد الافتتاح في تمام الساعة 9:30 صباحاً وتنتهي في الساعة 10:30 صباحًا بتوقيت السعودية.