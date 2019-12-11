الناصر: زخم الاكتتاب يعكس حجم الثقة في أرامكو

قال الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية أمين الناصر إنه سعيد بنتائج أول يوم تداول لأسهم الشركة ويعكس حجم الثقة في أداء الشركة المتميز واستراتيجيتها بعيدة المدى.

وأضاف خلال مناسبة خاصة بالطرح العام الأولي للسهم في البورصة بالرياض اليوم نزداد فخراً واعتزازاً بأرامكو ونصنع التاريخ وتبدأ أرامكو مرحلة جديدة في بدأ تداول أسهم أرامكو في السوق المالية. بدأ الإعداد لهذه الخطوة في عام 2016 بعد أن أعلن الأمير محمد بن سلمان بالتوجه لطرح الشركة ذات التاريخ العريق والسجل الحافل. يتولى فريق العمل في أرامكو في جميع انحاء العالم المحافظة على هذا الإرث العظيم وتطويره".

وبدأ اليوم الأربعاء إدراج وتداول أسهم شركة أرامكو في السوق المالية السعودية "تداول" بالرمز 2222.

وارتفع سهم أرامكو 10% عند انطلاق تداولاته ليرتفع سعر السهم إلى 35.2 ريالا وتداول 350 مليون ريال على سهم أرامكو خلال الدقائق الخمس الأولى من تداولاته، بينما ارتفعت القيمة السوقية لشركة أرامكو بـ 180 مليار دولار خلال الدقيقة الأولى من التداول.

ومع بدء التداول سيكون بإمكان المكتتبين بيع أسهمهم، مع إمكانية شراء الآخرين الأسهم المدرجة مباشرة من السوق.

وبحسب بيان "تداول" ستكون نسبة تذبذب السهم بحدود 10%، فقط.