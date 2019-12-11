آسيا السوق الرئيسية لشركة أرامكو السعودية

تشكل آسيا أهم الأسواق لشركة أرامكو كونها المشتري الرئيسي لمنتجات الشركة، ففي الأعوام الثلاثة الماضية، استحوذت على 70% من صادرات أرامكو.

أهمية السوق الآسيوية لشركة أرامكو تنبع بالتأكيد من عدد سكان القارة بالإضافة إلى احتياجاتهم اليومية من الطاقة والتي تشير كافة التوقعات إلى نموها بشكل ثابت حتى عام 240 على الأقل.

فحسب بيانات الشركة استحوذت الأسواق الآسيوية على معدل 70% من صادرات النفط الخام في الأعوام الثلاثة الماضية.

كما استحوذت هذه الأسواق على معدل 50% من الإنتاج خلال نفس الفترة.

وقد توقع أمين عام منظمة أوبك أن تمثل الهند 40% من نمو الطلب العالمي على النفط، فقد نما استهلاكها بمقدار 127 ألف برميل يوميا في أغسطس الماضي.

وتشير التوقعات إلى ارتفاع الطلب على النفط بمقدار 14.5 مليون برميل يوميا في عام 2040.



أهمية السوق الآسيوية لشركة أرامكو لا تأتي فقط من كونها أكبر المستوردين لإنتاجها، ولكن أيضا أهميتها في قطاعات أنشطة التكرير والبتروكيماويات بالإضافة والتخزين التي تمتلكها أرامكو في هذه القارة.