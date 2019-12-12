قيمة "أرامكو" السوقية تتجاوز تريليوني دولار في تداولات اليوم

استغرقت شركة أرامكو أقل من جلستين لتقفز قيمتها السوقية فوق مستوى التريليوني دولار، مؤكدة مكانتها كأكثر شركة قيمة في العالم من دون منازع.

وسجل سهم أرامكو قفزات متتالية منذ إدراجه في السوق السعودية تداول الأربعاء.

ومع صعوده، ارتفعت القيمة السوقية لأرامكو في اليوم الأول إلى 7.04 تريليون ريال أي 1.88 تريليون مليار دولار، قبل أن تلامس حاجز الـ2 تريليون دولار مع مكاسب اليوم.

وأظهرت بيانات رفينيتيف أن سهم أرامكو السعودية قفز 10% عند فتح السوق اليوم الخميس إلى 38.7 ريال، مما ينطوي على قيمة سوقية عند تريليوني دولار، قبل أن ينزل في التعاملات المبكرة.

ولكن عاد وخفف المكاسب، مع إغلاق السهم على ارتفاع بنحو 4.55% إلى 36.80 ريال للسهم.

وقفزت قيمة التداول على السهم إلى مستويات قياسية عند الإغلاق، فاقت الـ15.5 مليار ريال.

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وقال عبدالله الربدي خبير أسواق مالية "إن الطلب الشديد على أرامكو خلال جلسة الأمس واليوم يعكس تطلعات المستثمرين والمتداولين وثقتهم الكبيرة في سهم أرامكو التي ارتفعت بشكل كبير لدى الشركة وأصبح لديهم حس في القيمة الحقيقية لهذه الشركة".

وأضاف: "اليوم حقق المؤشر ارتفاعات كبيرة وتداول أرامكو يقترب من الـ10 مليارات وفي نهاية اليوم سنصل لأرقام أبعد من ذلك وهذا التدوير على هذه الأسعار يعتبر جيدا للسهم وصحيا لأنه بدل تركز البيوع بشكل كبير فيما بعد يكون هناك انخفاض كبير في السعر مرة أخرى، هذه العملية تحمل توازنا".

وكان سهم أرامكو قد أنهى أولى جلساته، يوم أمس الأربعاء، محققاً مكاسب بالحد الأقصى المسموح به عند 10%، إلى مستوى 35.2 ريال، ليضيف مكاسب 3.2 ريال، وسط إقبال كبير من جانب المؤسسات على شراء السهم.

وبهذه الخطوات الثابتة لسهم أرامكو، نجح في زيادة الفارق بينه وبين شركة آبل التي كانت صاحبة القيمة السوقية الأكبر قبل إدراج أرامكو، لتتنحى إلى المرتبة الثانية بقيمة سوقية تبلغ تريليونا ومئتي مليار دولار.