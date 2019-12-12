إطلاق بطاقة ائتمان للشركات الناشئة في الأسواق النامية

أغلقت Tribal Credit مؤخرا، جولة تمويلية أولى بقيمة 5.5 مليون دولار في سيلكون فالي بقيادة صندوقي BECO Capital و Global Ventures من الإمارات.

وتقدم الشركة بطاقة ائتمان تجارية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الشركات الناشئة في الأسواق الناشئة.

وفي مقابلة مع "العربية" على هامش منتدى SALT لرواد الأعمال في أبو ظبي، قالت نور سويد، الشريك في Global Ventures إن نحو 5 شركات تحت مظلة "Global Ventures" انطلقت من المنطقة وتوسعت عالميا.

وأضافت "نستثمر بين مليون و4 ملايين دولار في كل فرصة، وحد البطاقة الائتمانية مختلف حسب العائد".

ولفتت إلى أن مدى إمكانية توسع الشركات الناشئة عالميا يعتبر من أهم عوامل الاستثمار.

وأشارت إلى أن الصناديق والحكومات في المن

أغلقت Tribal Credit مؤخرا، جولة تمويلية أولى بقيمة 5.5 مليون دولار في سيلكون فالي بقيادة صندوقي BECO Capital و Global Venturesمن الإمارات.

وتقدم الشركة بطاقة ائتمان تجارية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الشركات الناشئة في الأسواق الناشئة.

وفي مقابلة مع "العربية" على هامش منتدى SALT لرواد الأعمال في أبو ظبي، قالت نور سويد، الشريك في Global Ventures إن نحو 5 شركات تحت مظلة "Global Ventures" انطلقت من المنطقة وتوسعت عالميا.

وأضافت "نستثمر بين مليون و4 ملايين دولار في كل فرصة، وحد البطاقة الائتمانية مختلف حسب العائد".

ولفتت إلى أن مدى إمكانية توسع الشركات الناشئة عالميا يعتبر من أهم عوامل الاستثمار.

وأشارت إلى أن الصناديق والحكومات في المنطقة تتجه للاستثمار في شركات الـ Fintch.

طقة تتجه للاستثمار في شركات الـ Fintch.