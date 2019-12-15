سهم "أرامكو" يواصل مكاسبه للجلسة الثالثة ويغلق عند 37.4 ريال

واصل سهم أرامكو الوافد الجديد لسوق الأسهم السعودية، مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي، بعد أن حقق مكاسب بنسبة 15% خلال أول جلستين الأسبوع الماضي.

وأنهى السهم تداولات اليوم الأحد محققا مكاسب بنسبة 1.6%، إلى 37.4 ريال، وسط تداولات تخطت قيمتها 3 مليارات ريال.

وتفصل أرامكو عن بلوغ قيمة سوقية بنحو تريليوني دولار، فقط 4 هلالات، بحاجة إلى أن يضيفها السهم إلى سعره السوقي.

وبلغ عدد الصفقات التي تم تنفيذها على سهم أرامكو بنهاية تعاملات اليوم 63.596 صفقة/ بكميات متداولة بلغت 81.3 مليون سهم.

وقال مدير مركز زاد للاستشارات حسين الرقيب، في مقابلة مع "العربية" إن السعر العادل لسهم أرامكو سيترواح حوالي 37 ريالاً للسهم.

وأوضح أن معامل ارتباط سهم أرامكو مع أسعار النفط سيكون قوياً، وسينعكس ذلك على أداء سوق الأسهم السعودية.

وأفاد بأن تداولات اليوم تدل على أن هنالك وعيا استثماريا لدى المستثمرين وبدأت حدة التذبذبات تنخفض بشكل واضح في سوق السعودية، متوقعاً أن يظل المسار في نفس الوتيرة الحالية، خلال الفترة القريبة المقبلة. وقال إن أداء سهم أرامكو سيكون أفصل في العام 2020.

وأشار إلى التفاعل الإيجابي، مع خبر توقيع شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" اتفاقية إعادة تمويل مرابحة بقيمة 7.6 مليار ريال سعودي مع مجموعة من البنوك السعودية. وقال إن الأسهم تتفاعل بشكل إيجابي مع هذا الخبر.

وتوقع أن تتراوح قيمة تداولات سوق الأسهم السعودية اليومية بين 3.5 إلى 4 مليارات ريال.

وكان سهم شركة أرامكو السعودية، قد شهد تدفق تداولات بنحو 16 مليار ريال، حيث تخطت القيمة السوقية لأرامكو تريليوني دولار في جلسة الخميس.

ويشهد سهم "أرامكو" تذبذباً عالياً، حيث سجل أعلى سعر في جلسة اليوم حتى الآن، 37.40 ريال للسهم وأدنى سعر 36.80 بفارق 60 هللة.

وسيتم احتساب سهم أرامكو ضمن مؤشر السوق السعودية "تاسي" ابتداء من جلسة الأربعاء. بينما ستعلن فوتسي وMSCI عن انضمام أرامكو لمؤشرات الأسواق الناشئة هذا الشهر.

وكان رئيس "أرامكو" وكبير إدارييها التنفيذيين، أمين الناصر، قال في مقابلة مع قناة "العربية" الخميس الماضي إن المستثمرين سيشاركون دون أي شك في بناء مستقبل "أرامكو" على المدى الطويل.

وأكد الناصر التزام الشركة باستراتيجيتها من ناحية الاستثمارات. وقال الناصر إن "نتائج الطرح في اليوم الأول كانت جيدة ومبشرة، ولا شك في أن المستثمرين سيشاركون في بناء الشركة ومستقبلها، وستظل أرمكو على استراتيجيتها من ناحية استثماراتها في الداخل والخارج وزيادة الربحية".

وأوضح أنه "ما من شك في أن الشركة ستلتزم بـ75 مليار دولار توزيعات خلال السنوات المقبلة كما ستعزز الشركة وجودها في مختلف الأسواق".