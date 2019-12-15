شركة تابعة لـ"سيسكو" تحصل على عقد بميناء جدة لـ30 سنة

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو" أن وحدتها التابعة شركة محطة بوابة البحر الأحمر حصلت على موافقة اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع النقل على توقيع عقود الإسناد لتطوير وتشغيل محطات الحاويات بميناء جدة الإسلامي، والذي سيتم توقيعه خلال شهر ديسمبر الحالي، وفقاً لصيغة البناء والتشغيل والنقل (BOT) مدته 30 عاماً (يحل محل عقدها الحالي) ابتداءً من العام 2020م.

وستقوم الشركة بموجب العقد بتحسين وتطوير الجزء الشمالي من ميناء جدة الإسلامي بالكامل.

ويتضمن العقد على إعادة تأهيل البنية التحتية واستحداث أرصفة ومعدات جديدة تمكن ميناء جدة الإسلامي ليكون رائداً في تجارة الحاويات العالمية على الخطوط الملاحية بين الشرق والغرب، تماشياً مع الأهداف الرئيسية لرؤية المملكة 2030 بجعل المملكة منصة لوجستية عالمية ومحور ربط بين القارات الثلاث، وضمن الاستراتيجيات العامة المتوجهة نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص لتعظيم وتطوير قدرات الموانئ السعودية ورفع طاقاتها الاستيعابية وخدماتها التنافسية.

وذكرت الشركة أن قيمة استثمارات العقد الحالي بلغت 2.5 مليار ريال وذلك منذ إنشاء المحطة الحالية في العام 2007.

ويُعد عقد الاستثمار الجديد استكمالاً لتطوير ودعم ميناء جدة الإسلامي كبوابة رئيسية لحاويات المملكة والبحر الأحمر والشرق الأفريقي وتوثيقاً للشراكة والعلاقة الإستراتيجية التي تربط شركة محطة بوابة البحر الأحمر بهيئة الموانئ السعودية (موانئ) على مر السنين.

ويمثل هذا العقد خطوة هامة بالنسبة لشركة محطة بوابة البحر الاحمر نحو النمو الاستراتيجي، كما يمثل استمرارية للتطورات الإيجابية الأخيرة لدى مجموعة شركات "سيسكو" والتي تؤكد التزام المجموعة بدعم مبادرات الخصخصة تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

كانت "سيسكو" قد أعلنت في 29 يناير الماضي توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الموانئ السعودية (موانئ) وشركة محطة بوابة البحر الأحمر (إحدى الشركات التابعة لشركة سيسكو وتمتلك فيها ما نسبته 60.6% من رأس المال) لوضع مخطط شامل طويل المدى لتطوير الجزء الشمالي لميناء جده الإسلامي بالكامل.