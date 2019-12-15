لماذا أعفى مجلس إدارة "برايم" الرئيس التنفيذي من منصبه؟

قرر مجلس إدارة شركة "برايم" القابضة للاستثمارات المالية، إعفاء نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة خالد حسن محمود راشد من منصبه.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، أن مجلس الإدارة قرر إعفاء خالد راشد من منصبه وإلغاء كافة صلاحياته بكافة أنواعها المالية والإدارية وكذلك الصلاحيات الممنوحة له سابقاً من المجلس، لكن الشركة لم توضح في بيانها سبب إعفاء رئيسها التنفيذي من منصبه.

ووافق مجلس إدارة الشركة انضمام مصطفى عبدالمنعم حسن الحيوان بمنصب عضو مجلس الإدارة المستقل بدلاً من أسامة عبد المنعم محمود الذي تقدم باستقالته. كما قرر الاستغناء عن خدمات مسؤول الأمن أحمد شويل وأفراد الأمن التابعين له وتعيين بديل له.

وأشارت الشركة إلى انسحاب عضوي مجلس الإدارة (خالد حسن محمود راشد، ورفيق الفهد المنصور كمال الدين محمد على رفيق الطرزي) بعد قرار الاستغناء عن مسؤول الأمن ورفضوا استكمال الجلسة.

وكلف مجلس الإدارة مصطفى عبد المنعم حسن الحيوان بتشكيل ورئاسة لجنة تقصي الحقائق لفحص كافة أعمال رئيس مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين للشركة القابضة وجميع الشركات التابعة ومراجعة كافة القرارات التي اتخذت بالشركة.

وقرر المجلس دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للنظر في العقود المبرمة مع رئيس مجلس الإدارة وبعض الأعضاء التنفيذيين. كما قرر مجلس الإدارة تعديل صلاحيات التوقيع لدى البنوك.

ورفض مجلس الإدارة ما جاء بمحضر لجنة الترشيحات والمكافآت للشركة المنعقدة في 26 نوفمبر الماضي فيما تضمنه من زيادة مرتب خالد حسن محمود راشد.

فيما اعتمد المجلس التشكيل الجديد للجنة التنفيذية برئاسة محمد ماهر محمد علي، وكذلك التشكيل الجديد للجنة المكافآت والترشيحات برئاسة عماد حافظ مصطفى راغب، والتشكيل الجديد للجنة الاستثمار برئاسة شيرين عبد الرؤوف محمد القاضي، واعتماد التشكيل الجديد للجنة المخاطر برئاسة وليد أحمد فؤاد عامر.

وقرر مجلس الإدارة الإبقاء على تشكيل لجنة المراجعة دون تغيير برئاسة حسام بن خلدون بن بكري بركات. وبشكل استثنائي، قرر مجلس الإدارة أن يوقع على محضر الاجتماع جميع الأعضاء الحاضرين.