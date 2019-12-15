"كهرباء السعودية"..10 ملايين عداد ذكي بـ9.5 مليار ريال

وافق مجلس إدارة "الشركة السعودية للكهرباء" على ترسية مشروع العدادات الذكية الذي يشمل تركيب 10 ملايين عداد ذكي لجميع المشتركين في المملكة العربية السعودية بتكلفة 9.56 مليار ريال.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول"، إنه سيتم تمويل المشروع من خلال موارد الشركة الذاتية، بالإضافة إلى التمويل الخارجي، على أن يتم الانتهاء من المشروع في 30 مارس 2023.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يكون للمشروع أثر إيجابي على نتائج الشركة بدءاً من عام 2021، مبينة عدم وجود أطراف ذات علاقة.

وأضافت أن الجهات المنفذة للمشروع تتمثل في:

- تحالف شركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، وشركة "الفنار للإنشاءات" لتنفيذ المشروع في القطاعين الأوسط والشرقي.

- وفرع شركة "تشاينا اليكترك باور اكويبمنت اند تكنولوجي المحدودة" لتنفيذ المشروع في القطاعين الغربي والجنوبي.

وبينت أنه سيتم توريد 3.5 مليون عداد من قبل المصانع المحلية، وسيكون ثلث قيمة المشروع من المحتوى المحلي.