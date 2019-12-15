"عسير للتجارة" ترفع دعوى للمطالبة بـ 202 مليون ريال

أعلنت شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة عن رفع دعوى قضائية على بائع أرض شمال الرياض بمطالبته بإعادة مبلغ 202 مليون ريال إلى الشركة نتيجة إلغاء الصك.

وقالت الشركة في بيان على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول" اليوم الأحد إنها كانت قد أعلنت في شهر مايو الماضي، أنها أخطرت بائع الأرض بأن صك الأرض المشتراة منه قد تم إلغاؤه بأمر صادر من محكمة الاستئناف بالرياض.

وسبق للشركة الإعلان في يوليو الماضي عن الأثر المالي الناتج من إلغاء صك الأرض المتضمن نتيجة لذلك تسجيل الشركة مبلغ مستحق من البائع وقدره 202 مليون ريال وهو يمثل المبلغ المدفوع للبائع من قيمة الأرض.

وأضافت أن فحوى القضية، المرفوعة أمام المحكمة العامة بالرياض، يتمثل في "المطالبة بإلزام بائع الأرض (المدعى عليه) بإعادة المبلغ المدفوع له وقدره 202 مليون ريال من قيمة الأرض إلى الشركة مع احتفاظ الشركة بحقها في المطالبة بأية تعويضات عما لحقها أو قد يلحق بها من اضرار أو مطالبات مالية بسبب إلغاء صك الأرض".