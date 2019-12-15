"موبايلي" توقع اتفاقية إعادة تمويل مرابحة بـ 7.6 مليار ريال

وقعت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" اتفاقية إعادة تمويل مرابحة بقيمة 7.6 مليار ريال سعودي مع مجموعة من البنوك السعودية.

وبينت "موبايلي" أنها حصلت على التمويل الخميس الماضي في 12 ديسمبر، وذلك لمدة 7 سنوات، مؤكدة عدم شمولية اتفاقية إعادة التمويل على أي رهونات أو ضمانات مالية.

أما الجهة الممولة، فهي عدد من البنوك السعودية على الشكل الآتي: بنك الرياض (الوكيل) والبنك العربي الوطني، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك السعودي البريطاني، ومجموعة سامبا المالية.

وأشارت إلى أن الهدف من التمويل هو لاستبدال التمويل المشترك القائم بتمويل بديل وتخفيض تكلفة التمويل وبشروط تمويلية أفضل.

وستخفض هذه الاتفاقية تكلفة الدين بشكل ملحوظ خلال السنوات القادمة، كما يعد هذا التمويل جزءا من جهود إدارة الشركة المستمرة في تحسين سيولة الشركة النقدية وتحسين الشروط والأحكام.

وترى الشركة أن ما حققته من نجاح مكّنها من الحصول على تمويل بديل بتكلفة تمويلية أقل وبشروط تمويلية أفضل، مما يعكس تحسين التصنيف الائتماني للشركة ويؤكد ثقة المقرضين في قدرات الشركة وإنجازاتها.

تجدر الإشارة إلى أن عضو مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) المهندس عبدالله العيسى يرأس مجلس إدارة بنك الرياض، وأيضاً عضو مجلس إدارة الشركة المهندس معتز العزاوي عضواً في مجلس إدارة بنك الرياض.