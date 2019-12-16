اتصالات مصر للعربية: 20 مليون دولار تكلفة مشروع العاصمة الإدارية

حصلت شركة اتصالات مصر على عقد في العاصمة الإدارية الجديدة لمدة خمسة أعوام لتقديم خدمة إنترنت الأشياء.

وقال حازم متولي الرئيس التنفيذي للشركة في مقابلة خاصة مع "العربية" إن اتصالات مصر ستقدم خدمات إنترنت الأشياء في العاصمة الإدارية الجديدة وهو مركز تحكم في العاصمة الإدارية وسيتم تشغيله لمدة 5 سنوات والذي سيتحكم باستخدامات المرافق كلها من ماء وكهرباء وتقديم الخدمة للمواطنين والتفاعل بين المواطنين ومركزي التحكم هذا لتكون خدمة تكنولوجية على أحدث".

وأضاف متولي "أن تكلفة المشروع في العاصمة الإدارية وصلت 20 مليون دولار وبلغت استثمارات اتصالات مصر في السوق المصري حدود 50 مليار جنيه.