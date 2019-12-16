تداول شركة بورصة الكويت عبر الـ "OTC"

قالت مصادر مطلعة إن شركة بورصة الكويت سيتم تسجيلها في نظام خارج المنصة المعروف اختصارا بـ"OTC" وذلك وفقاً للقانون وقواعد التداول التي تفرض على الاكتتابات العامة التسجيل في منصة الـ"OTC" بغض النظر عن الإدراج في البورصة من عدمه.

إلا أن تسجيل شركة البورصة في منصة الـ OTC ستكون غير عادلة للسهم، حيث إن التسعير سيصبح سلبياً، حسب قول المصادر.

وذكرت أن مجلس إدارة شركة البورصة وبالتنسيق مع هيئة أسواق المال سيركزان خلال المرحلة القادمة على إدراج الشركة في أسرع وقت ممكن، وفقاً لما نقلته صحيفة "الأنباء الكويتية".

وأشارت إلى أن سجل المساهمين في الشركة سيصبح جاهزاً بحلول يناير المقبل، وهو الأمر الذي سيعطي دفعة كبيرة لتداول أسهم الشركة في بورصة الكويت.

وكانت الإدارة التنفيذية لشركة البورصة توقعت في وقت سابق أن يتم إدراج اسهم الشركة في بورصة الكويت في شهر يونيو 2020.

تجدر الإشارة إلى أن ربحية السهم المتوقعة لشركة البورصة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 هي 30 فلسا للسهم الواحد مقارنة مع 12 فلسا للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 للسهم الواحد.