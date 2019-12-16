"أنوكيم" توقع عقد تمويل صناعياً بـ1.7 مليار ريال

أعلنت شركة "سبكيم" اليوم عن حصول إحدى الشركات التي تمتلك سبكيم 30% من أسهمها من خلال إحدى الشركات المملوكة بالكامل (شركة الصحراء للبتروكيماويات) على تمويل مالي متوافق مع الشريعة الإسلامية من مصرف الإنماء وبنك البلاد. حيث بلغت قيمة التمويل 875 مليون ريال – قرض طويل الأجل و825 مليون ريال – قرض تجسيري لقرض صندوق التنمية الصناعية السعودي لمدة 13 سنة بضمان اكتمال المشروع وتغطية أية تكاليف إضافية، وخدمة القرض لمدة سنتي التشغيل الأولى للمشروع.

وقالت سبكيم إن شركة صناعات الخير للكيماويات غير العضوية ("إنوكيم") هي شركة مساهمة مغلقة تمتلك سبكيم 30% من أسهمها من خلال شركة الصحراء للبتروكيماويات (إحدى الشركات المملوكة بالكامل لسبكيم).

وتعتزم شركة إنوكيم تطوير وإنشاء وتشغيل مجمع صناعي في مدينة رأس الخير التعدينية لإنتاج رماد الصودا (الخفيف والثقيل) وكلوريد الكالسيوم والذي يعد الأول من نوعه في منطقة الخليج العربي لإنتاج رماد الصودا والأكبر في منطقة الشرق الأوسط والشمال الإفريقي لإنتاج كلوريد الكالسيوم، ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية في مرحلتها الأولى 600 ألف طن سنويا، ويتوقع بدء التشغيل خلال النصف الأول من عام 2022م.