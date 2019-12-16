"وفا للتأمين": نتوقع نشر النتائج المالية في نهاية يناير 2020

أعلنت الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) عن آخر التطورات بخصوص عدم تمكن الشركة من نشر نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06-2019 م على موقع السوق المالية السعودية (تداول) في الوقت المحدد.

وقالت الشركة إنها تتوقع نشر نتائجها المالية المشار إليها في موعد أقصاه 30-01-2020م.

وقالت إن سبب التأخير يرجع ذلك إلى عدم الانتهاء من الإجراءات المطلوبة لإعداد القوائم المالية المشار إليها ووجوب الانتهاء أولاً من إعلان النتائج المالية الأولية المنتهية في 31-03-2019م والتي جاري إعدادها حالياً مع المراجعين الخارجيين للشركة.

وسوف تقوم الشركة بالإفصاح عن أي تطورات في حينه.