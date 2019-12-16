IFF توافق على شراء DuPont بـ26.2 مليار دولار

وافقت شركة International Flavors & Fragrances على شراء شركة DuPont العاملة في مجال التغذية والعلوم البيولوجية في صفقة قيمتها 26.2 مليار دولار.



وبموجب الاتفاقية، سيمتلك مساهمو DuPont 55.4% من الشركة المندمجة، في حين سيمتلك مساهمو IFF لنسبة المتبقية.

وسيقوم أندريا فيبج الرئيس التنفيذي لشركة IFF بإدارة الكيان الجديد.

إضافة إلى ذلك، سيحصل مساهمو DuPont أيضاً على دفعة نقدية خاصة بقيمة 7.3 مليار دولار.

وتقدر قيمة الشركة المندمجة شاملة الديون بـ45.4 مليار دولار فيما تقدر عائدتها بـ11 مليار دولار. ومن المتوقع أن تؤدي الصفقة إلى وفرات بـ300 مليون دولار خلال ثلاث سنوات.

وستخلق الصفقة عملاقاً في صناعة المنكهات والمواد الغذائية، حيث ستوفر الشركة المكونات للمنتجات من البرغر النباتي إلى صلصة السلطة إلى منظف الغسيل.