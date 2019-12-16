مفاجأة.. "آبل" تعتزم إطلاق 7 هواتف "آيفون" في 2020

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن عملاقة صناعة التكنولوجيا الأميركية "آبل"، تعمل على طرح 7 أجهزة "آيفون" ستصدرهم في العام الجديد 2020، بما في ذلك هواتف "آيفون 12" بأجيال "G4" و"G5"، و"IPhone SE2".

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإنه قد تم الكشف عن تفاصيل النماذج الجديدة، في مذكرة خاصة للمستثمرين، من قبل المحلل جون تشانغ، حيث أشارت المذكرة إلى أن هاتف "آيفون إس إي 2"، سوف يتم إطلاقه في مارس 2020، حيث سيحتوي على شاشة LCD بحجم 5.1 بوصة، وكاميرا خلفية واحدة وأحدث رقاقة A13 من آبل.

وفي الوقت نفسه، سيتم إصدار مجموعة iPhone 12 الرئيسية من Apple في وقت لاحق من العام، على الأرجح في سبتمبر، والتي ستشمل 3 طرازات، وهي: "iPhone 12 Pro 5G"، بحجم 5.4 بوصة، و"iPhone 12 Pro 5G" بحجم 6.1 بوصة، و"iPhone 12 Pro Max 5G".

كما ستكون هناك موديلات أخرى من "آيفون 12"، وهي "iPhone 12 4G" وجهاز "iPhone 12 Pro 4G"، وأيضا جهاز "iPhone 12 Plus Plus".