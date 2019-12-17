الأهلي كابيتال: "موجة نمو" لقطاع الأسمنت السعودي بـ2020

توقعت شركة الأهلي كابيتال، في تقريرها الأخير حول قطاع الأسمنت السعودي، دخوله في موجة نمو خلال العام المقبل، لكن زيادة مبيعات الأسمنت المحلية ستبقى بحدود 5 إلى 10%، مقارنة مع عام 2019 مدعومة من قبل مشاريع القطاع الخاص ووزارة الإسكان.

وأوضحت الأهلي كابيتال أن ذلك يعود إلى كون الطلب من المشاريع السعودية الضخمة لن يبدأ قبل الربع الرابع من 2020، مثل "نيوم" و"البحر الأحمر" ومشروع "القدية".

هذا وتوقعت الأهلي كابيتال تعرض أسعار بيع الأسمنت للضغط.

في هذا السياق، خفضت الأهلي كابيتال توصياتها لكل من أسمنت ينبع وأسمنت الجنوبية إلى "مستقر" في المحافظ الاستثمارية، بعد ارتفاع هذه الأسهم بين 60 و70% هذا العام، بينما حافظت على توصية بالحياد على الأسهم المتبقية.

وفي هذا السياق، أوضح محلل أبحاث الأسهم الأهلي كابيتال محمد طمليه، في مقابلة مع "العربية"، أن قطاع الأسمنت كان من الأفضل أداءً هذا العام "حيث شهدنا ارتفاعات بين 60 و100% على أسهم الأسمنت مقارنة بالمؤشر الذي ارتفع نحو 40% منذ بداية العام".