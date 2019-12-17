الموافقة على خفض رأسمال "تبوك الزراعية" 46%

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة تبوك للتنمية الزراعية تخفيض رأس مالها من 450 مليون ريال إلى 241.7 مليون ريال.

ويتبع هذا التخفيض بالقيمة، تخفيض عدد الأسهم من 45 مليون سهم إلى 24.17 مليون سهم بخفض نسبته 46.3%.

وقالت الهيئة في بيان على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، إن "هذه الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة".

وأكدت الهيئة أن الشركة سوف تقوم بنشر تقرير معد من قبلها يحتوي على الطريقة المقترحة لتخفيض رأس المال والتأثيرات المتوقعة لذلك التخفيض قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بوقت كافٍ لكي يتمكن المساهمون من التصويت على قرار تخفيض رأس المال".

ونبهت الهيئة إلى أنه "يجب أن لا ينظر إلى الموافقة على طلب الشركة لتخفيض رأس مالها على أنها مصادقة على جدوى تخفيض رأس المال، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على طلب الشركة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية، بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية".