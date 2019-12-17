بوينغ تعلق إنتاج طرازها 737 لأول مرة في 20 عاماً

قررت شركة بوينغ تعليق إنتاجها لطراز 737 مؤقتاً في يناير المقبل، في أول قرار من نوعه منذ أكثر من 20 عاماً.

وأضافت الشركة أنها لن تتخلص من أي عمالة خلال عملية تجميد الإنتاج، رغم أن الخطوة يمكن أن تحدث تأثيرات على سلسلة إمداداتها العالمية وعلى الاقتصاد الأميركي.

وتحليق الطائرة 737 ماكس موقوف منذ مارس الماضي، بعد حادثي تحطم في إندونيسيا وإثيوبيا قتل فيهما 350 شخصاً خلال فترة زمنية لم تتجاوز 5 أشهر، وهو ما كلف شركة صناعة الطائرات أكثر من 9 مليارات دولار حتى الآن.

يشار إلى أن الشركة تلقت أكثر من 4.7 آلاف طلبية من طراز ماكس من شركات في مقدمها southwest airline وflydubai و lion air المنكوبة بأحد حوادث هذا الطراز.