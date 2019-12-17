شبهة احتيال تلاحق شركة في بورصة لندن.. وشركة أميركية تكشف المستور

شهد سهم شركة "NMC Health " في بورصة لندن تراجعات بأكثر من 20%، وهي الأكبر منذ إدراجها عام 2012.

وذلك بعد أن قامت شركة Muddy Waters الأميركية المتخصصة في العمل بآلية البيع على المكشوف، بتكوين مركز بيع على سهم الشركة المتخصصة في إدارة المستشفيات.

وأشارت Muddy Waters، في تقرير على موقعها الإلكتروني، إلى أن لديها "شكوكا خطيرة" حيال البيانات المالية لشركة NMC .

وشككت في قيمة أصولها ورصيدها النقدي وكذلك أرباحها وديونها المعلنة.

وقالت إن هناك مبالغة في أسعار شراء الأصول والنفقات الرأسمالية من جانب NMC، معتبرة ذلك بأنه علامات على احتيال كبير.