"أكسا" تزيد رأس مالها إلى 500 مليون عبر أسهم منحة

أعلنت شركة" أكسا" للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية ،حيث كانت نسبة الحضور 71.5%.

وتم التصويت على جدول أعمال الجمعية الموافقة على الآتي: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال بمبلغ 50 مليون ريال من خلال منح أسهم مجانية للمساهمين بحيث يبلغ رأس المال قبل الزيادة 450 مليون ريال وسيكون رأس المال بعد الزيادة 500 مليون ريال أي بزيادة قدرها 50 مليون ريال بنسبة زيادة تبلغ 11.11% وأن عدد الأسهم قبل الزيادة هو 45 مليون سهم وسيكون عدد الأسهم بعد الزيادة 50 مليون سهم بزيادة تبلغ 5 ملايين سهم.

وستكون نسبة الأسهم التي ستصدر نتيجة لزيادة رأس المال هي واحد إلى تسعة أي إصدار سهم واحد جديد لكل 9 أسهم قائمة. علما أن الزيادة المقترحة في رأس المال ستتم عن طريق رسملة 50 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة وذلك لدعم قاعدة الشركة الرأسمالية وهامش الملاءة وتعزيز قدرتها على النمو ولمواكبة الخطط المستقبلية للشركة.

وستكون أحقية الأسهم للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية وهو يوم الاثنين والمقيدين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

وفي حال وجود كسور أسهم، ستجمع كسور الأسهم في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق، ثم ستوزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته.