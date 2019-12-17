"البحري" تبرم اتفاقا لتوريد المياه بـ 760 مليون ريال

وقعت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري)، الانتهاء من إجراءات ترسية وتوقيع اتفاقية (توريد المياه المحلاة من المحطات المتنقلة العائمة إلى خزانات محطات التحلية) مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.

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وقالت "البحري" في بيان لها على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء إن اتفاقية توريد المياه المحلاة من المحطات المتنقلة العائمة إلى خزانات التحلية، ستبلغ تكلفة المشروع الخاص بها حوالي 760 مليون ريال.

وأضافت أن تفاصيل العقد تتضمن إنشاء 3 محطات عائمة (بوارج) لتحلية المياه، وتوريد المياه المحلاة من البوارج إلى خزانات محطات التحلية بمقدار 50 ألف متر مكعب في اليوم لكل محطة (بسعة إجمالية 150 ألف متر مكعب في اليوم).

وسيتم تشغيل المشروع لمدة 20 عاماً ابتداء من تاريخ التشغيل التجاري ومن المتوقع أن يكون ذلك في الربع الأول من عام 2021.

كما تتضمن الاتفاقية التزام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بشراء إنتاج المياه من المشروع خلال فترة الاتفاقية.