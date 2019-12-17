"الخطوط السعودية" تدشّن "سال" لخدمات المناولة الأرضية

دشنت المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، في الرياض أمس شركة السعودية للخدمات اللوجستية"SAL" ، شركة جديدة ومستقلة ضمن مجموعة شركات المؤسسة وبوابة رئيسية للشحن وخدمات المناولة الأرضية واللوجستية في مطارات المملكة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة السعودية للخدمات اللوجستية، عمر بن طلال حريري، إن شركة (SAL) ستعزز تكامل العمليات اللوجستية وخدمات المناولة الأرضية وكذلك ربط عمليات النقل البري والبحري بمطارات المملكة، دعماً لأهداف برنامج الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية كمحور أساسي من محاور الرؤية في ضوء التحول الاقتصادي، الذي تشهده المملكة، مشيراً إلى أن الشركة ستسهم بشكل مباشر في الارتقاء بمستوى العمليات اللوجستية وتوفير متطلباتها، وفق أفضل المستويات والمعايير العالمية.

وأكد مدير عام الخطوط السعودية، سامي سندي، أن الشركة الجديدة تم تأسيسها للارتقاء بالعمليات اللوجستية وخدمات الـمناولة الأرضية من خلال التكامُل بين عمليّات النقل البرِّي والبحري وربطها بمطارات الـمملكة، بهدف تعزيز الخدمات اللوجستية في جميع مراحلها، مشيراً إلى أن "سال" ستسهم بشكل مباشر في تعزيز البنى التحتية وتطويرها، ومنها على سبيل الـمثال منصّات ومستودعات الشحن بمختلف أنواعها وكذلك الـمعدّات الـمستخدمة، بالإضافة إلى مرافق شحن بضائع التجارة الدولية الإلكترونية.

وأوضح سندي أن "سال" ستبدأ نشاطها الفعلي مطلع يناير 2020م بانطلاقة قوية في مجال الخدمات اللوجستية والـمناولة الأرضية إلى آفاق جديدة تخدم الأهداف الوطنية التنموية، وتسهم في خلق مزيد من الفرص الاقتصادية والتنموية عبر تأسيس شراكات استراتيجية مع مختلف مقدِّمي الخدمات اللوجستية الـمحليين والعالميين.