"تهامة للإعلان" توقع عقد مرابحة بـ 1.5 مليار ريال

وقعت شركة "تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق القابضة" عقد مرابحة متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع شركة "الباب الأبيض القابضة المحدودة" للحصول على تمويل بقيمة 1.5 مليون ريال.

وأوضحت "تهامة" في بيان لها على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، أن مدة عقد التمويل تبلغ سنتين، وأن الضمانات المقدمة تتمثل في سندات لأمر ورهن ذمم مدينة تجارية كضمانات مقابل التمويل.

وأفادت بأن عملية السداد ستكون عبر مبلغ ربع سنوي.

وقالت "تهامة" إن هدفها من الحصول على هذا المبلغ هو تمويل رأس مالها العامل وأنشطتها التشغيلية وشركاتها التابعة، مؤكدة أن العقد لا يتضمن أي تعامل مع طرف ذي صلة.