"جازادكو" تتم الاستحواذ على  65% من مانجو جازان

قالت شركة جازان للطاقة والتنمية "جازادكو" إنه تم إتمام الاستحواذ على 65% من شركة مانجو جازان، المالك والمشغل لمتجر وتطبيق مانجو جازان المتخصص في التسويق الإلكتروني لفاكهة المانجو.

وأضافت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول" أن هذا الاستحواذ يمثل أحد جوانب الرؤية الجديدة لشركة جازان للطاقة والتنمية المتمثل في تفعيل التقنيات الحديثة والتسويق المبتكر لتحقيق التطوير والنمو السريع للشركة إضافة الى تقديم تجربة شراء مميزة لمنتجاتها الحالية ومنتجات منطقة جازان المتنوعة بشكل عام مستقبلاً.

يذكر أن شركة جازادكو تمتلك واحدة من أكبر مزارع المانجو في السعودية حيث تحتوي المزرعة على قرابة 15 ألف شجرة مانجو وبقدرة إنتاجية تفوق 1.500 طن بالسنة. وتبلغ قيمة الاستحواذ 2.1 مليون ريال مقابل 65% من حصص مانجو جازان بحيث يتم استثمار جزء من المبلغ للتسويق وتطوير الأعمال.

ويعتبر تطبيق ومتجر مانجو جازان من المشاريع الريادية السعودية المتميزة حيث حقق رواجا عاليا منذ انطلاقه في 2012 إلى أن أصبح حلقة الوصل الرئيسية بين المزارعين المنتجين للمانجو في جازان ومحبيها في كل مناطق المملكة.