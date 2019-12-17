"سياف لتأجير الطائرات":نستهدف أسطولا لا يقل عن 40 طائرة

أعلنت شركة سياف لتأجير الطائرات والمعدات، تقدمها للهيئة العامة للرقابة المالية في مصر بنشرة طرح برنامج صكوك بقيمة 800 مليون جنيه، إذ تعتزم الشركة طرح البرنامج منتصف يناير المقبل.

وتستهدف سياف لتأجير الطائرات والمعدات طرح الصكوك على شريحتين، الأولى بقيمة نحو 112 مليون جنيه على 3 سنوات.

أمّا الشريحة الثانية بقيمة نحو 689 مليون جنيه على فترة 5 إلى 8 سنوات، علما أن الصكوك ستكون بصيغة المرابحة.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة تواصلت مع نحو 8 جهات مصرية لتغطية الشريحة الأولى من إصدار الصكوك.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس شركة سياف للاستشارات المالية لتأجير الطائرات د.حسن محمد، في مقابلة مع "العربية"، أن محفظة الطائرات لدى الشركة قد نمت من طائرتين إلى 18 طائرة حاليا، جزء منها مؤجر بنظام التأجير التشغيلي للسوق العالمي والسوق المصري، وجزء منها بنظام التأجير التمويلي، وجزء آخر بنظام التأجير الشامل.

وبما أن الشركة قد وضعت نصب عينها استراتيجية جديدة لمدة 5 سنوات، تتضمن حجم أسطول لا يقل عن 35 إلى 40 طائرة، استتبع هذا الأمر طرق أبواب التمويل لهذه الطائرات ومنها برنامج إصدار الصكوك الإسلامية.

يذكر أن شركة سياف لتأجير الطائرات والمعدات، هي إحدى شركات الطيران المدني المصري، المساهمون فيها هم شركات تابعة لوزارة الطيران المدني.