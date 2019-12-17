"مكة للإنشاء" تقيم مزاداً لتأجير محلات تجارية قرب الحرم

أعلنت شركة مكة للإنشاء والتعمير، عن عزمها إقامة مزاد علني يومي الاثنين والثلاثاء السادس والسابع من شهر يناير 2020، لتأجير عدد من المحلات التجارية -المرحلة الأولى- بمركز شركة مكة التجاري مقابل باب الملك فهد بالحرم المكي الشريف.

وأفادت الشركة في بيان لها على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، بأن كراسة الشروط الخاصة بالمزاد متضمنة شروط التأجير تباع بمبلغ 10 آلاف ريال لدى إدارة المركز التجاري بالدور الرابع بمبنى الشركة مقابل الحرم المكي الشريف من الساعة 9 صباحاً وحتى 5 عصراً.

وقالت إن على الراغبين بشراء كراسة المزاد العلني تقديم طلباتهم في موعد أقصاه يوم الخميس 26 ديسمبر 2019 مؤكدة أن الأثر المالي لهذا المزاد سيكون إيجابيا على مساهمي الشركة.