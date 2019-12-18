"الخضري": نعكف على دراسة مطالبات الدائنين لتمهيد اعتمادها

أعلنت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن آخر التطورات بخصوص سير إجراء إعادة التنظيم المالي كأحد إجراءات نظام الإفلاس

تطورات سير إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة كأحد إجراءات نظام الإفلاس، في إطار سرد تطورات الإجراء - إلى أن المحكمة التجارية بالدمام (المحكمة) تعكف على دراسة قائمة مطالبات الدائنين، وذلك تمهيداً للنظر في اعتمادها ومن ثم تحديد الإطار الزمني الذي يتعين فيه على الشركة تقديم مقترح إعادة التنظيم المالي الذي سيطرح للتصويت عليه من قبل دائني الشركة ومساهميها.

وقالت الشركة المتوقع للانتهاء من الحدث 13 أكتوبر 2019 كما قام أمين إجراء إعادة التنظيم المالي (الأمين) بتقديم قائمة مطالبات الدائنين إلى المحكمة متضمنة توصيته بشأن كل مطالبة مقدمة إليه، ولا تزال الشركة في انتظار صدور قرار المحكمة بخصوص قائمة مطالبات الدائنين، ومن ثم – في حال اعتماد هذه القائمة- تحديد الإطار الزمني الذي يتعين فيه على الشركة تقديم مقترح إعادة التنظيم المالي الذي سيطرح للتصويت عليه من قبل دائني الشركة ومساهميها.

وسوف تقوم الشركة بالإعلان عن صدور قرار المحكمة أو أية تطورات في هذا الخصوص في حينه.